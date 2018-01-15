ТГК-2 через суд требует с главы Хуадянь-Тенинской ТЭЦ более пяти миллиардов

China Huadian Corporation — одна из пяти национальных унитарных государственных корпораций по производству электроэнергии в КНР

Одна из крупнейших энергокомпаний ТГК-2 обратилась в суд с требованием взыскать с генерального директора Хуадянь-Тенинской ТЭЦ огромную сумму денег — 2,4 миллиарда рублей, 89 миллионов долларов США и 290 тысяч евро. В общей сложности это больше пяти миллиардов рублей.

— Ситуацию мы не комментируем, — официально говорят в ТГК-2.

Но известно, что российские энергетики недовольны тем, что китайцы платили наёмным сотрудникам большие зарплаты. По мнению представителей ТГК-2, во-первых, ТЭЦ платила некоторым людям запредельные оклады, а во-вторых, на предприятие устраивались специалисты, в работе которых не было необходимости.

Напомним, китайская компания Huadian получила контроль над Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославской области. До недавнего времени доля предприятия в 51% была у ТГК-2 и 49% — у Huadian. Теперь — наоборот.

Это произошло после того, как китайская корпорация сделала в капитал ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» — совместного предприятия ТГК-2 и Huadian — дополнительный вклад почти в 252 миллиона рублей. И это стало первым случаем за всю историю, когда китайский акционер получил контроль в российском обществе с ограниченной ответственностью, занимающемся генерацией электроэнергии.

Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ построили на площадке Тенинской водогрейной котельной Ярославля. Реализация всего проекта обошлась в 20 миллиардов рублей. Строительство началось ещё в сентябре 2011. Это совместный проект российской ТГК-2 и китайской корпорации Huadian.

Проектная мощность ТЭЦ — 450 МВт. Станция оборудована двумя газовыми турбинами, двумя турбогенераторами, одной паровой турбиной. В качестве топлива здесь преимущественно используют природный газ.