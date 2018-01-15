Полиция: один из подозреваемых в нападении на пермскую школу наблюдался у психиатра

Спасатели и медики оперативно прибыли на место ЧП

Количество пострадавших в резне в пермской школе №127 выросло до 15 человек, 12 из них госпитализированы. Поводом для нападения на школу стал конфликт между двумя подростками.

Наши коллеги с портала 59.ru ведут онлайн-трансляцию с места событий. По данным полиции, один из подозреваемых в нападении юношей ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

— Сегодня 10:20 в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй — бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей. Подозреваемые задержаны сотрудниками Росгвардии при тесном взаимодействии с полицейскими, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Пермского края.

Один из подозреваемых позирует на фотографиях в соцсетях с автоматами и размещает скриншоты из компьютерных игр.

— Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в одиннадцатом, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Не понимаю, из-за чего это все случилось. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали, — рассказал корреспонденту 59.ru один из учеников школы №127.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова вылетела в Пермь, чтобы на месте разобраться, как такое могло произойти в учебном заведении, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

— Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах взрослых парней. Два подростка в больнице с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы. Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя — разберемся на месте. Неужели, кроме десятилетних детей, некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДН и ЗП? А охрана в конце концов? Где это все? У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь. Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. На связи с главой региона, СКРФ, Минздравом РФ, уполномоченным по правам ребёнка в регионе, — приводит портал 59.ru слова омбудсмена.

ЧП в Перми произошло сегодня утром на улице Крупской в школе №127. По уточненной информации, с ножевыми ранениями госпитализировано 12 человек. С родственниками пострадавших в больнице работает психолог.