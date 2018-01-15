Ярославцы хотят, чтобы ларьки в городе были разноцветными

Ярославцы хотят разнообразия на улицах города

Ярославцы высказались против единой серой обшивки для всех городских ларьков. Жители Ярославля хотят разнообразия на улицах города, о чём указали в опросе 76.ru.

44,7% респондентов проголосовали за то, чтобы не все ларьки обшивали по единому образцу, и лишь 28% высказались за новый стиль. Еще 27,3% участников опроса ответили, что цвет и стиль ларьков их не волнует, лишь бы было где купить перекусить да куда отнести обувь в ремонт.

— Я считаю, что должно быть большее разнообразие и в архитектурном решении, цветовой гамме, — высказалась градозащитница Елена Богданова.

Напомним, по указу мэра все ларьки Ярославля к 1 декабря должны были перейти на новый стиль: серая обшивка, витражные окна. Но правила работают не для всех, появились в городе и хитрые ларьки-исключения.



