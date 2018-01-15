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Ярославцы хотят, чтобы ларьки в городе были разноцветными
15 января 2018
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Ярославцы высказались против единой серой обшивки для всех городских ларьков. Жители Ярославля хотят разнообразия на улицах города, о чём указали в опросе 76.ru.
44,7% респондентов проголосовали за то, чтобы не все ларьки обшивали по единому образцу, и лишь 28% высказались за новый стиль. Еще 27,3% участников опроса ответили, что цвет и стиль ларьков их не волнует, лишь бы было где купить перекусить да куда отнести обувь в ремонт.
— Я считаю, что должно быть большее разнообразие и в архитектурном решении, цветовой гамме, — высказалась градозащитница Елена Богданова.
Напомним, по указу мэра все ларьки Ярославля к 1 декабря должны были перейти на новый стиль: серая обшивка, витражные окна. Но правила работают не для всех, появились в городе и хитрые ларьки-исключения.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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