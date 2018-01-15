Ярославские гонщики заняли первое место на соревнованиях по ралли

Соревнования проходили в Петровском

Ярославский экипаж стал лучшим в своём зачёте на домашней гонке. Вчера в Петровском проходили соревнования по ралли. Экипажи были разные: из Москвы, Иваново, Костромы, Владимира. Первое место своего зачета как на этапе «Петровской Версты», так и на этапе ралли-спринта «Медведь» занял экипаж Андрея Головкина и Тимофея Воробьёва. Отличился и экипаж Романа Коваленко и Ивана Воробьёва. Они заняли второе место зачёта «Абсолютный стандарт» и третье место «Стандарт ралли-спринта».

— Из-за погодных условий некоторые участки трассы были разрыты, но в целом состояние отличное, — поделился впечатлениями призёр соревнований Иван Воробьёв.

Напомним, гонщик Иван Воробьёв рассказывал (и показывал) 76.ru три чемпионских лайфхака о том, как выйти из заноса на дороге.