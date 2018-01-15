|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославские гонщики заняли первое место на соревнованиях по ралли
15 января 2018
1 608 0
Ярославский экипаж стал лучшим в своём зачёте на домашней гонке. Вчера в Петровском проходили соревнования по ралли. Экипажи были разные: из Москвы, Иваново, Костромы, Владимира. Первое место своего зачета как на этапе «Петровской Версты», так и на этапе ралли-спринта «Медведь» занял экипаж Андрея Головкина и Тимофея Воробьёва. Отличился и экипаж Романа Коваленко и Ивана Воробьёва. Они заняли второе место зачёта «Абсолютный стандарт» и третье место «Стандарт ралли-спринта».
— Из-за погодных условий некоторые участки трассы были разрыты, но в целом состояние отличное, — поделился впечатлениями призёр соревнований Иван Воробьёв.
Напомним, гонщик Иван Воробьёв рассказывал (и показывал) 76.ru три чемпионских лайфхака о том, как выйти из заноса на дороге.
Фото: Светлана Воробьёва/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
сегодня
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров