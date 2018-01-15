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Зарядье по-ярославски: на реке Сить сделают смотровую площадку, как в столице

15 января 2018
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Ярославская область, туризм, река Сить

В Ярославской области может появиться своя альтернатива самому популярному столичному парку Зарядье. В Брейтовском муниципальном районе предлагают устроить смотровую площадку на реке Сить.

— В 2018 году Ярославская область отмечает 780-летие Ситской битвы. С большой долей достоверности можно утверждать, что крупные сражения этой битвы на территории Ярославской области проходили в двух местах: у деревни Лопатино Некоузского района и у села Семеновское Брейтовского района. Но если у деревни Лопатино памятная стела установлена, то у села Семеновское на события 1238 года указывает лишь поставленная здесь недавно силами администрации района и Брейтовского благочиния Рыбинской епархии беседка и скромная информационная табличка, — обратился с письмом к губернатору региона один из инициаторов обустройства смотровой площадки «Ситской битвы» Андрей Тутариков.

Проект включили в список мест для благоустройства по губернаторской программе «Решаем вместе». Однако авторы утверждают, что вне зависимости от победы или проигрыша в голосовании, они планируют воплотить свой проект в реальность в этом году.

Однако ярославские градозащитники взглянули на проект без энтузиазма. 

— Особенно впечатляют нависающая смотровая площадка с баллюстрадой и фигуры воинов по краям! «Долина реки Сити» — памятник природы, на всякий случай, — напомнила архитектор Ольга Мазанова.

Справка 76.ru

Ситская битва 1238 года считается крупнейшим военным сражением на территории Ярославской области. Ситская битва имела для страны историческое значение. Сражения на реке Сить остановили дальнейшее продвижение монголо-татар на северо-западную Русь и стали предвестниками будущей победы в Куликовской битве 1380 года.

Анна Елкина
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Фото: breytovo.ru
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