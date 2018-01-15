В пермской школе люди в масках напали с ножами на детей

На место выехало восемь бригад скорой помощи

Сегодня утром в Перми на улице Крупской у школы 127 и ТЦ «Кит» двое мужчин напали на школьников. Пострадавших детей госпитализировали.

Инцидент произошел сегодня утром. Что послужило его причиной, пока неизвестно. По словам очевидцев, нападавшие в масках проникли в школу и набросились на детей. В результате пострадали девять человек: восемь детей и женщина-учитель, передает 59.ru.

— В школу машины скорой помощи прибыли в течение 10 минут после вызова. На место выехало восемь бригад скорой помощи. В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16-ти лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции. Часть детей убежали в рядом расположенный торговый центр. Остальные пострадавшие уже осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Пермского края.

По информации Министерства территориальной безопасности, злоумышленники вошли в школу не через главный вход, где дежурит охранник. Мужчины проникли в здание через другой вход, дверь им кто-то открыл изнутри. Все школьники были на уроках. Охранник не видел нападающих.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Причины происшествия выясняются. На месте работают спасатели, медики и полицейские.

Онлайн-репортаж с места происшествия в Перми ведет портал 59.ru.