В ярославской школе поймали географа, которого подозревают в педофилии

Учитель устраивал внеклассные занятия

В одной из школ Ярославского района задержали учителя-педофила. Об этом 76.ru рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. По предварительной информации, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в школе работает географ, который развращает своих учеников.

— Учитель проводил различные внеклассные занятия, кружки на дому, ходил с детьми в походы. При обыске у него дома нашли переписку с учениками интимного характера. Также известно, что он подарил одному из учеников фаллоимитатор, — рассказал 76.ru источник.

В школе нам рассказали, что на данный момент учитель не задержан. На время расследования он находится дома.

— Там ещё много чего не доказано. Слишком много на него наговорено. Мы ничего такого за ним не замечали. Учитель был на хорошем счету. Пока он не уволен, — рассказали в администрации школы.

Как нам стало известно, в отношении учителя возбудили уголовное дело. Прока подробности не разглашаются в интересах следствия.