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Эксклюзив
В ярославской школе поймали географа, которого подозревают в педофилии
15 января 2018
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В одной из школ Ярославского района задержали учителя-педофила. Об этом 76.ru рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. По предварительной информации, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в школе работает географ, который развращает своих учеников.
— Учитель проводил различные внеклассные занятия, кружки на дому, ходил с детьми в походы. При обыске у него дома нашли переписку с учениками интимного характера. Также известно, что он подарил одному из учеников фаллоимитатор, — рассказал 76.ru источник.
В школе нам рассказали, что на данный момент учитель не задержан. На время расследования он находится дома.
— Там ещё много чего не доказано. Слишком много на него наговорено. Мы ничего такого за ним не замечали. Учитель был на хорошем счету. Пока он не уволен, — рассказали в администрации школы.
Как нам стало известно, в отношении учителя возбудили уголовное дело. Прока подробности не разглашаются в интересах следствия.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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