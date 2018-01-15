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Ярославский путешественник поехал устанавливать рекорд Гиннесса в Диксон
15 января 2018
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Ярославский путешественник Богдан Булычёв отправился в экспедицию «Диксон». Группа из шести человек, в состав которой вошли руководитель и организатор проекта Богдан Булычёв, путешественник и автор проекта Александр Еликов из Нового Уренгоя, фотограф и видеооператор Антон Панов из Магадана, видеооператор Игорь Мельник и штурманы Евгений Шаталов и Дмитрий Лапшин, на внедорожниках штатной комплектации попытается доехать до самого северного населенного пункта России — поселка Диксон. Тем самым путешественники хотят установить рекорд России и Европы и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
— Цель экспедиции — доехать на стоковых машинах туда, куда на стоке ещё никто не доезжал, — рассказал Богдан Булычёв, — увидеть северное сияние, покормить белых медведей и заглянуть за ледокольный след — там, говорят, красиво. Ну и параллельно установить три рекорда: Гиннесса, России и Европы.
Экспедиция стартовала 13 января из Норильска и уже выехала на лед Енисея.
Путешественникам предстоит преодолеть семь тысяч километров, свою поездку они будут снимать на видео.
Это далеко не первая поездка по северу ярославского путешественника. В 2016 году он вошел в состав экспедиции «Северный полюс». Тогда четверо ярославцев на автомобилях пересекли всю страну и доехали до Северного Ледовитого океана.
Фото: Богдан Булычёв/facebook.com
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