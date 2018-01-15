Погорельцы, которым обещали дом ветерана из землянки, не получат это жильё

Дом ветерана всё ещё ничей

Никак не может найти своих хозяев дом, построенный для ярославского «ветерана из землянки» Валентина Махалина. Не станет он жильём для семьи погорельцев, которым хотели его отдать.

— Уважаемые друзья. По поводу дома Валентина Ивановича, к сожалению, мы не можем отдать дом погорельцам в посёлке Мирный, — написали волонтёры движения «Ветеран Махалин В.И.». — Мы не имеем право распространять информацию. Если семьи-погорельцы захотят рассказать, пусть говорят сами.

Напомним, на дом ветерану, жившему в ужасающих условиях, волонтёры собирали деньги по всей стране. И собрали на целое строение. Но, к сожалению, новоселья так и не произошло — 90-летний Валентин Махалин скончался на исходе года. И тогда дому стали искать новых хозяев, тех, кто в нём действительно нуждался. И такие люди нашлись — в посёлке Мирный семья, потерявшая в пожаре отца, осталась и без крыши над головой.

Но, потерпев неудачу с домом, волонтёры не отчаялись. Движение разрослось до помощи другим нуждающимся.

— Были в патологии новорожденных. Малышам, отказникам, от которых мамы отказались в родильном доме, приобрели памперсы, мыло, погремушки и многое другое. Пусть малыши будут здоровы!