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Погорельцы, которым обещали дом ветерана из землянки, не получат это жильё
14 января 2018
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Никак не может найти своих хозяев дом, построенный для ярославского «ветерана из землянки» Валентина Махалина. Не станет он жильём для семьи погорельцев, которым хотели его отдать.
— Уважаемые друзья. По поводу дома Валентина Ивановича, к сожалению, мы не можем отдать дом погорельцам в посёлке Мирный, — написали волонтёры движения «Ветеран Махалин В.И.». — Мы не имеем право распространять информацию. Если семьи-погорельцы захотят рассказать, пусть говорят сами.
Напомним, на дом ветерану, жившему в ужасающих условиях, волонтёры собирали деньги по всей стране. И собрали на целое строение. Но, к сожалению, новоселья так и не произошло — 90-летний Валентин Махалин скончался на исходе года. И тогда дому стали искать новых хозяев, тех, кто в нём действительно нуждался. И такие люди нашлись — в посёлке Мирный семья, потерявшая в пожаре отца, осталась и без крыши над головой.
Но, потерпев неудачу с домом, волонтёры не отчаялись. Движение разрослось до помощи другим нуждающимся.
— Были в патологии новорожденных. Малышам, отказникам, от которых мамы отказались в родильном доме, приобрели памперсы, мыло, погремушки и многое другое. Пусть малыши будут здоровы!
Фото: Александра Савельева
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