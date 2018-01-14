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Тротуар в центре Ярославля, который военные завалили снегом, расчистили
14 января 2018
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Тротуар на улице Володарского, который накануне военные завалили горами снега, расчистили.
Фото освобождённой пешеходной зоны выложил в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Ветров.
— И кто сказал, что журналисты не четвёртая власть? Микропроблема моего квартала, по словам подписчиков группы «Жесть» во «ВКонтакте», длившаяся 10 лет, решена после публикации в течение 10 часов, — написал Сергей Ветров. — Тротуар на улице Володарского вдоль ракетного училища очищен, и это круто.
Напомним, вчера 76.ru написал, что военные на тротуаре насыпали целый вал снега, из-за которого пешеходам приходилось выходить на проезжую часть. Мы обратились в территориальную администрацию, глава Кировского и Ленинского района Любовь Суркова пообещала проконтролировать ситуацию.
Уже сегодня утром снежные горы на Володарского вывезли, пешеходы снова могут тут спокойно проходить, не выходя на дорогу и не рискуя попасть под колёса автомобилей.
Фото: Сергей Ветров. Жесть Ярославль/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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