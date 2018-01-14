Тротуар в центре Ярославля, который военные завалили снегом, расчистили

Снег убрали через 10 часов после публикации

Тротуар на улице Володарского, который накануне военные завалили горами снега, расчистили.

Фото освобождённой пешеходной зоны выложил в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Ветров.

— И кто сказал, что журналисты не четвёртая власть? Микропроблема моего квартала, по словам подписчиков группы «Жесть» во «ВКонтакте», длившаяся 10 лет, решена после публикации в течение 10 часов, — написал Сергей Ветров. — Тротуар на улице Володарского вдоль ракетного училища очищен, и это круто.

Напомним, вчера 76.ru написал, что военные на тротуаре насыпали целый вал снега, из-за которого пешеходам приходилось выходить на проезжую часть. Мы обратились в территориальную администрацию, глава Кировского и Ленинского района Любовь Суркова пообещала проконтролировать ситуацию.

Уже сегодня утром снежные горы на Володарского вывезли, пешеходы снова могут тут спокойно проходить, не выходя на дорогу и не рискуя попасть под колёса автомобилей.