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Дубль ярославского хоккеиста принёс победу сборной дивизиона Тарасова в матче звёзд КХЛ

14 января 2018
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хоккей, спорт, Ярославль

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги, который проходил в Астане, завершился победой сборной дивизиона Тарасова над командой дивизиона Чернышёва со счетом 5:4. За команду-победителя выступили трое ярославских хоккеистов: нападающий «Локо» Николай Коваленко, защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалл и нападающий «Локомотива» Брэндон Козун.

В матче отличился сын прославленного хоккеиста — «Русского танка» Андрея Коваленко. Николай Коваленко сумел дважды поразить ворота противника на восьмой и тринадцатой минуте игры.

В матче за третье место сборная дивизиона Харламова обыграла команду дивизиона Боброва с разгромным счётом 8:4.

Медали победителям вручили президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

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Елена Вахрушева
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Фото: КХЛ/Instagram.com
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