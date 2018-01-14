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Фристайлист из Ярославля выиграл золото на этапе Кубка мира
14 января 2018
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Ярославский фристайлист Максим Буров выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, прошедшем вчера на горнолыжном курорте Дир Вэлли в США.
Спортсмен идеально выполнил тройное сальто с четырьмя пируэтами и сумел обойти своих соперников — неоднократных победителей Кубка мира и олимпийских чемпионов.
Ещё один ярославский фристайлист Павел Кротов по итогам соревнований занял 22-ю строчку, а Илья Буров — 24-ю.
Фото: Федерация фристайла России
Видео: Федерация фристайла России
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