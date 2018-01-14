Фристайлист из Ярославля выиграл золото на этапе Кубка мира

Максим Буров

Ярославский фристайлист Максим Буров выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, прошедшем вчера на горнолыжном курорте Дир Вэлли в США.

Спортсмен идеально выполнил тройное сальто с четырьмя пируэтами и сумел обойти своих соперников — неоднократных победителей Кубка мира и олимпийских чемпионов.

Ещё один ярославский фристайлист Павел Кротов по итогам соревнований занял 22-ю строчку, а Илья Буров — 24-ю.