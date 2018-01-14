В Ярославской области стали чаще угонять машины и мошенничать

Полицейские раскрыли почти половину преступлений, совершенных в прошлом году

Ярославльстат опубликовал данные криминальной обстановки в Ярославской области за 2017 год. По данным специалистов, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения в 2017 году составило 1407 против 1447 преступлений в 2016 году.

Всего в области было зарегистрировано 17873 преступления, из них больше всего краж и мошенничеств — 7955 и 1936 преступлений. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество угонов автомобилей и мошенничеств — на 14,5 и 16,5 процента соответственно.

За год выявлено 7357 человек, совершивших преступления. Большее количество людей нарушили уголовный кодекс уже не в первый раз — 4491 человек, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступления совершили 3184 человека. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество преступлений, совершенных женщинами — 1176, что на 3,7% больше чем в 2016 году.

— Общая раскрываемость преступлений в 2017 году составила 48,5 процента, что соответствует уровню 2016 года, — рассказали в Ярославльстате. — Из них тяжких и особо тяжких преступлений — 51,9 процента против 46,8 процента.

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