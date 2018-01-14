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В Ярославской области подорожал проезд в пригородных и междугородних автобусах
14 января 2018
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В Ярославской области поднялась стоимость проезда и провоза багажа в пригородных и междугородных автобусах, которые ходят по области.
— Тарифы подняли по приказу областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, — сообщает Яроблтранском.
Какие теперь тарифы:
Плата за провоз 1 места багажа и более 1 места ручной клади:
Фото: Александра Савельева
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