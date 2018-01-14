В Ярославской области подорожал проезд в пригородных и междугородних автобусах

За поездку на автобусе придется выложить больше

В Ярославской области поднялась стоимость проезда и провоза багажа в пригородных и междугородных автобусах, которые ходят по области.

— Тарифы подняли по приказу областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, — сообщает Яроблтранском.

Какие теперь тарифы:

2,50 руб. в автобусах общего типа (с жесткими сиденьями) за 1 пассажиро-километр;

2,63 руб. в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Плата за провоз 1 места багажа и более 1 места ручной клади: