В Ярославской области полиция поймала серийного грабителя

Полицейские задержали серийного грабителя

В полицию Рыбинского района с заявлением о краже из частного дома в микрорайоне Ягутка обратилась женщина. Грабители вскрыли дверь в подсобке и похитили дачный инвентарь и удлинитель. Общую сумму ущерба оценили в 5 тысяч рублей.

— По факту кражи следственным управлением полиции возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 26-летний житель Рыбинска.

Полиция установила, что таким образом мужчина ограбил еще три частных дома. Украденные вещи из металла он сдавал в пункты приема металлолома, а инструменты продавал.

За кражи на мужчину завели уголовные дела, полиция продолжает расследование.

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