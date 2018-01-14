|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области полиция поймала серийного грабителя
14 января 2018
1 742 0
В полицию Рыбинского района с заявлением о краже из частного дома в микрорайоне Ягутка обратилась женщина. Грабители вскрыли дверь в подсобке и похитили дачный инвентарь и удлинитель. Общую сумму ущерба оценили в 5 тысяч рублей.
— По факту кражи следственным управлением полиции возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 26-летний житель Рыбинска.
Полиция установила, что таким образом мужчина ограбил еще три частных дома. Украденные вещи из металла он сдавал в пункты приема металлолома, а инструменты продавал.
За кражи на мужчину завели уголовные дела, полиция продолжает расследование.
Читайте также: в Рыбинске таксист украл у спящего пассажира 135 тысяч рублей.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров