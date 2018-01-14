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Судебные приставы изъяли документы ярославской управляющей компании
14 января 2018
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По решению Арбитражного суда одна из ярославских управляющих компаний должна погасить свой долг. Общая сумма составила почти 10 миллионов.
Приставы неоднократно предупреждали руководство организации об уголовной ответственности за неоплату кредиторской задолженности в крупном размере, но управляющая компания свой долг так и не погасила, за что на нее возбудили сразу несколько уголовных дел.
— В настоящее время в одной из ярославских управляющих компаний дознавателями службы судебных приставов производится обыск (выемка) документов, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. — Изъятые материалы в последствии могут служить в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.
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Фото: УФССП по Ярославской области
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