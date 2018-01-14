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Судебные приставы изъяли документы ярославской управляющей компании

14 января 2018
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приставы, долг, Ярославль, управляющая компания

По решению Арбитражного суда одна из ярославских управляющих компаний должна погасить свой долг. Общая сумма составила почти 10 миллионов.

Приставы неоднократно предупреждали руководство организации об уголовной ответственности за неоплату кредиторской задолженности в крупном размере, но управляющая компания свой долг так и не погасила, за что на нее возбудили сразу несколько уголовных дел.

 — В настоящее время в одной из ярославских управляющих компаний дознавателями службы судебных приставов производится обыск (выемка) документов, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. — Изъятые материалы в последствии могут служить в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

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Елена Вахрушева
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Фото: УФССП по Ярославской области
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