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В Подмосковье в Рождество таинственно пропал рыбинец с татуировкой на руке

14 января 2018
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Ярославль, Рыбинск, поиск людей, Подмосковье

В Московской области разыскивают таинственно исчезнувшего мужчину. 35-летний Сергей Кудрявцев родом из Рыбинска, но сейчас живёт в Подольске. Сергей исчез в Рождество, и с тех пор о нём никаких вестей.

- Сергей был одет в темно-коричневую зимнюю кожаную куртку на меху, черную кожанаю зимнюю кепку, синие джинсы, зимние кроссовки синие с красным, полосатую сине-чёрную футболку. С собой была барсетка. есть и особые приметы — татуировка на левой руке, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт»

Приметы Сергея: рост — 180 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону8-800-700-54-52.

Потеряшек в Ярославской области ещё очень много. Кто-то просто вышел из дома по делам, кто-то поехал на работу, а кто-то в соседнюю деревню. Все эти люди до сих пор числятся пропавшими без вести. Список тех, кто не нашелся в прошлом году.

Ольга Прохорова
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Фото: Лиза Алерт
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