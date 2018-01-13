Четыре парка и одна площадь стали главными претендентами на скорое благоустройство

Ярославль преобразится

Во всех раойнах Ярославля определились, какое место стоит быстрее всего благоустроить по проекту «Решаем вместе». Сейчас идет полуфинал голосования. И уже понятно, каким территориям отдано предпочтение горожан.

Лидируют площадь Труда, Тверицы, парки «Юбилейный», «Нефтяник» и «Судостроителей».

— В дальнейшем людей будем подключать к формированию проектной документации, то есть, что они хотят видеть на этих территориях, — сказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — Это будут новые преобразование, наполнение малыми архитектурными формами, возможно изменится и ландшафтный дизайн территорий.

Всего будет отобрано 18 объектов — по три в каждом районе.

Финал голосования — 18 марта.