Военные перекрыли дорогу в центре Ярославля

Из-за кучи не пройти по тротуару

Огромная куча снега появилась на тротуаре у ракетного училища в Ярославле. То, что военные расчистили территорию, нареканий не вызывает. Но то, что снег сгребли на тротуар, возмутило ярославцев. Гневный пост появился в группе «Жесть Ярославль».

По фото видно, что снег свален так, что пешеходам волей-неволей пришлось бы выходить на проезжую часть.

— Насыпали вал на тротуаре, по всем канонам военного искусства. Следующим шагом, видимо, выроют ров:) Интересно, что о такой уборке прилегающей территории думают в администрации Кировского района? — пишет Сергей Ветров.

Вопрос закономерный, и мы задали его.

— По факту несанкционированного складирования строительного мусора на тротуаре проводится проверка. До собственника здания доведена информация о недопустимости ограничения прохода и угрозе безопасности людей, которые вынуждены передвигаться по проезжей части. В ближайшее время проход будет восстановлен, кучи на пешеходном проходе ликвидированы. Ситуация принята на контроль, — рассказала глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.