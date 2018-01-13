Военные перекрыли дорогу в центре Ярославля

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Огромная куча снега появилась на тротуаре у ракетного училища в Ярославле. То, что военные расчистили территорию, нареканий не вызывает. Но то, что снег сгребли на тротуар, возмутило ярославцев. Гневный пост появился в группе «Жесть Ярославль».
По фото видно, что снег свален так, что пешеходам волей-неволей пришлось бы выходить на проезжую часть.
— Насыпали вал на тротуаре, по всем канонам военного искусства. Следующим шагом, видимо, выроют ров:) Интересно, что о такой уборке прилегающей территории думают в администрации Кировского района? — пишет Сергей Ветров.
Вопрос закономерный, и мы задали его.
— По факту несанкционированного складирования строительного мусора на тротуаре проводится проверка. До собственника здания доведена информация о недопустимости ограничения прохода и угрозе безопасности людей, которые вынуждены передвигаться по проезжей части. В ближайшее время проход будет восстановлен, кучи на пешеходном проходе ликвидированы. Ситуация принята на контроль, — рассказала глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.
Фото: Сергей Ветров, Жесть Ярославль/Vc.com
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