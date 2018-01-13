Ёлка станет десертом: куда сдать новогоднее дерево

Порадуйте хвоей животных

Сегодня ночью — финал длинных новогодних праздников. Отметим старый Новый год, и что дальше делать с ёлкой? В Ярославском зоопарке просят: не выбрасывайте живое дерево! Оно ещё может сослужить службу.

Зоопарк принимает деревья на корм животным. Берут и целые деревья, и веточки.

— На этой неделе один крупный магазин, торгующий растениями, передал зоопарку 160 деревьев. В понедельник из Тутаевского района отзывчивые граждане привезут 40 кубометров хвойного лапника, — говорит Анастасия Митягова, заместитель директора Ярославского зоопарка. — Мы очень рады подаркам, но этого мало, поэтому приглашаем всех жителей города принять участие в акции.



Принести ёлку можно в зоопарк по адресу: улица Шевелюха, 137.