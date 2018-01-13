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Ёлка станет десертом: куда сдать новогоднее дерево
13 января 2018
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Сегодня ночью — финал длинных новогодних праздников. Отметим старый Новый год, и что дальше делать с ёлкой? В Ярославском зоопарке просят: не выбрасывайте живое дерево! Оно ещё может сослужить службу.
Зоопарк принимает деревья на корм животным. Берут и целые деревья, и веточки.
— На этой неделе один крупный магазин, торгующий растениями, передал зоопарку 160 деревьев. В понедельник из Тутаевского района отзывчивые граждане привезут 40 кубометров хвойного лапника, — говорит Анастасия Митягова, заместитель директора Ярославского зоопарка. — Мы очень рады подаркам, но этого мало, поэтому приглашаем всех жителей города принять участие в акции.
Принести ёлку можно в зоопарк по адресу: улица Шевелюха, 137.
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Фото: Ольга Прохорова
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