В Ярославле такси влетело в «Москвич»: пассажир разбил голову

Машины столкнулись на повороте

Сегодня около девяти часов утра на Красноборской улице в Заволжском районе произошло ДТП — столкнулись такси и автомобиль «Москвич». Машины не поделили дорогу у дома № 35.

— В результате пострадал 36-летний пассажир такси, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области. — У мужчины рваная рана головы, его отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто виноват в аварии.

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