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В Ярославле на Крещение ограничат движение: где будет не проехать
13 января 2018
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Во время праздника Крещения в Ярославле ограничат движение.
На машине будет не проехать в посёлке Толга у Свято-Введенского Толгского женского монастыря и при подъезде к Петропавловскому парку с 19:00 часов 18 января до 22:00 часов 19 января.
— На это время вводятся временные ограничения движения. Также в районе Свято-Введенского Толгского женского монастыря вводится временное ограничение стоянки и остановки транспортных средств, — уточнили в мэрии Ярославля.
Список всех купелей в городе вы можете посмотреть в нашем материале.
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Фото: Александра Савельева
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