В Ярославле на Крещение ограничат движение: где будет не проехать

Готовьтесь к объезду

Во время праздника Крещения в Ярославле ограничат движение.

На машине будет не проехать в посёлке Толга у Свято-Введенского Толгского женского монастыря и при подъезде к Петропавловскому парку с 19:00 часов 18 января до 22:00 часов 19 января.

— На это время вводятся временные ограничения движения. Также в районе Свято-Введенского Толгского женского монастыря вводится временное ограничение стоянки и остановки транспортных средств, — уточнили в мэрии Ярославля.

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