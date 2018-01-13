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В Ярославле грабитель ударил продавщицу стеклянной бутылкой по голове
13 января 2018
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Во Фрунзенском районном суде вынесли приговор 36-летнему мужчине, который ограбил магазин.
В продуктовый он зашёл в июле прошлого года. Несмотря на то, что был пьян, довольно резво перепрыгнул через витрину. С собой у него была пивная бутылка. Ею он и ударил испуганную продавщицу по голове.
Грабитель сбежал. Когда его поймали, выяснилось, что за кражи, грабежи и разбои у него было уже пять судимостей. Теперь он отправится на четыре года и четыре месяца в колонию строгого режима.
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Фото: Александра Савельева
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