Главная Масленица страны продлится целую неделю: как будут развлекать

В прошлом году на Масленицу испекли блинный торт

В Ярославле с 11 по 18 февраля пройдет фестиваль «Ярославская Масленица — главная Масленица страны». В правительстве Ярославской области рассказали, как будут развлекать жителей и гостей города на празднике.

— В этом году ярославская Масленица объединит старое и новое, — рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — Обязательно будут ярмарка, карнавальное шествие, снежные бои и масленичный поезд. Среди новаций — стрит-арт-фестиваль и гастрономический фестиваль, которые удивят всех посетителей. В один из дней гостей праздника удивим необычным флешмобом.

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