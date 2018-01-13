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Главная Масленица страны продлится целую неделю: как будут развлекать
13 января 2018
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В Ярославле с 11 по 18 февраля пройдет фестиваль «Ярославская Масленица — главная Масленица страны». В правительстве Ярославской области рассказали, как будут развлекать жителей и гостей города на празднике.
— В этом году ярославская Масленица объединит старое и новое, — рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — Обязательно будут ярмарка, карнавальное шествие, снежные бои и масленичный поезд. Среди новаций — стрит-арт-фестиваль и гастрономический фестиваль, которые удивят всех посетителей. В один из дней гостей праздника удивим необычным флешмобом.
В прошлом году фестивальная неделя собрала 350 тысяч зрителей по области и 150 тысяч в Ярославле.
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Фото: Станислав Захарченко
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