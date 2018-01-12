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Выходные с 76.ru: мандариновй аэростат, лекции от олимпийца и театральное воскресенье

12 января 2018
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афиша, выходные, Ярославль

До Ярославской области, наконец, дошла зима с её морозными днями. Однако это не значит, что нужно сидеть дома — мы собрали афишу развлечений на эти выходные. От бесплатных экскурсий до театральных уроков — будет весело!

Мандариновый аэростат

Пожалуй, это самое яркое событие выходных, и пройдёт оно в Переславле-Залесском. 13 января здесь начнётся фестиваль «Полёт со вкусом мандарина», на котором отметят старый Новый год. Как только зажгутся первые звезды на небе, на главной площади города наполнятся морозным воздухом яркие оболочки тепловых аэростатов. Словно огромные елочные игрушки они подарят всем зрителям радостные мгновения праздника. Гостей ждёт музыка на любой вкус (фолк, классика, новогодние миксы от ди-джеев), хороводы у ёлки и горячее угощение от переславских рестораторов. Любой желающий сможет подняться на воздушном шаре мандаринового цвета и стать участником флешмоба «Светящиеся шары».

Когда: 13 января с 15:00 до 18:00.

Где: Переславль-Залесский, Народная площадь


Бесплатная экскурсия с дегустацией кофе

Каждую субботу можно порадовать себя прогулкой с профессиональным экскурсоводом от ТРЦ «Аура», а после неё бесплатно дегустировать кофе. В эту субботу экскурсия начнётся от памятника Некрасову на Волжской набережной в 13:00.

Театральное воскресенье

Детский мастер-класс в Рыбинске на развитие прямой речи, фантазии. Ребят от 7 до 15 лет ждут по адресу Зои Космодемьянской, 1а.

Записаться: 8-961-153-16-63.

Когда: 14 января в 11:00.


Творческая встреча с хужожником

В КЗЦ Миллениум в эти выходные автор выставки «Зодиакариум. Четвёртый круг» Павел Яковлев будет говорить о своем искусстве, и о современном искусстве в целом.

Когда: 14 января в 14:00.

Где: КЗЦ «Миллениум».


Лекторий с олимпийским чемпионом

Советский и российский пловец, шестикратный чемпион мира, обладатель четырех золотых олимпийских медалей Алексей Попов проведёт с ярославцами видеолекторий. На нём он расскажет о мотивации и психологии победителя.

Когда: 13 января в 18:00.

Где:Ярославль, улица Комсомольская, 5.


Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Alexander Valeryevich / vk.com, Фестивалей воздухоплавателей / vk.com, ТРЦ Аура / vk.com, facebook.com, Павел Яковлев / Facebook.com, I Love Supersport / facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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