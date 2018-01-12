|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Студент ярославского колледжа жестоко избил другого ученика
12 января 2018
4 803 8
Словесный конфликт перетёк в рукопашный бой. В апреле 2017 года двое молодых людей 17 и 18 лет стали оскорблять друг друга ещё в колледже. Потом они решили продолжить спор на кулаках и вышли во двор учебного заведения. Драку увидел замдиректора по безопасности. Он побежал разнимать ребят. Несмотря на его вмешательство, один из студентов сильно пострадал.
— Во время драки 17-летний юноша получил серьёзные травмы лица и головы. Обвиняемый привлечен к уголовной ответственности. Он раскаялся в содеянном и полностью признал вину. Дело направлено в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет, — рассказали в прокуратуре Кировского района.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Разве авторы фильма делали... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров