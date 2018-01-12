Студент ярославского колледжа жестоко избил другого ученика

Словесный конфликт перетёк в рукопашный бой

Словесный конфликт перетёк в рукопашный бой. В апреле 2017 года двое молодых людей 17 и 18 лет стали оскорблять друг друга ещё в колледже. Потом они решили продолжить спор на кулаках и вышли во двор учебного заведения. Драку увидел замдиректора по безопасности. Он побежал разнимать ребят. Несмотря на его вмешательство, один из студентов сильно пострадал.

— Во время драки 17-летний юноша получил серьёзные травмы лица и головы. Обвиняемый привлечен к уголовной ответственности. Он раскаялся в содеянном и полностью признал вину. Дело направлено в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет, — рассказали в прокуратуре Кировского района.