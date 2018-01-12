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Сияющих коней с новогодней ярмарки переселили на клумбу в районе
12 января 2018
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Новогодние праздники в Ярославле пролетели, и сказочные украшения с Советской площади убрали. Правда, не на склад, а увезли их в районы города.
Так, например, одно из самых ярких украшений — блестящую карету с лошадьми, как из сказки про Золушку, увезли на клумбу на площади Мира.
— Украшение появилось здесь 11 января, — рассказали местные жители. — Правда, вчера ещё карета не сияла.
Напомним, ярославскую новогоднюю ярмарку признали одним из лучших новогодних событий в стране.
Фото: Анна Ёлкина, Мария Белова, Ольга Прохорова
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