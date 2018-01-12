Сияющих коней с новогодней ярмарки переселили на клумбу в районе

Сказочная карета переехала на клумбу

Новогодние праздники в Ярославле пролетели, и сказочные украшения с Советской площади убрали. Правда, не на склад, а увезли их в районы города.

Так, например, одно из самых ярких украшений — блестящую карету с лошадьми, как из сказки про Золушку, увезли на клумбу на площади Мира.

— Украшение появилось здесь 11 января, — рассказали местные жители. — Правда, вчера ещё карета не сияла.

Фотографии с каретой были одними из самых популярных в праздники

С блестящей каретой фотографировались в любое время суток

Напомним, ярославскую новогоднюю ярмарку признали одним из лучших новогодних событий в стране.