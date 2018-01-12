Обратная связь

Город

Больше самостоятельности: Госдума рассмотрит новые правила вручения повесток призывникам

12 января 2018
11 833 88
общество, призыв в армию, Госдума РФ

Представители комитета Госдумы по обороне намерены изменить правила призыва в армию. Они, например, предлагают считать повестку врученной призывнику, даже если ее получил другой человек, и исключить полицию из процесса доставки молодежи в военкоматы.

Соответствующий законопроект внес замглавы комитета думы по обороне Андрей Красов, сообщается на официальном сайте парламента. На данный момент, чтобы обязать призывника явиться в военкомат, повестку необходимо вручить ему лично в руки и засвидетельствовать получение личной подписью.

Красов считает, что необходимость личной расписки призывника мешает привлекать уклонистов к ответственности. По его данным, на 1 января 2017 года от призыва скрывалось около 170 тыс. человек.

— В период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли вручить повестки более 90 тыс. призывников (30% от общего числа граждан, призванных на военную службу). Более 16 тыс. призывников сменило место жительства без снятия с воинского учета, — говорится в пояснительной записке.

Законопроект Красова предполагает, что повестки можно будет вручать не только лично, но и отправлять их заказным письмом с уведомлением. Когда призывник, любой совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек распишется в получении письма, повестка автоматически будет считаться врученной.

От явки в военкомат потенциального солдата не освободит даже опоздавшая повестка. Если заказное письмо дойдет до адресата позднее указанной в ней даты для явки, призывник должен будет сам прийти в военный комиссариат в течение трех дней после получения письма.

Если молодой человек получит письмо уже после окончания призыва или не получит повестку вообще, он также должен будет сам явиться в военкомат до начала следующего призыва. Как призывников будут информировать о том, что им надо явиться в военкомат, в документе не сообщается.

Еще Красов предлагает исключить МВД из процесса поиска и доставки уклонистов в военкоматы, поскольку, поясняет он, участие полиции в этом процессе противоречит Конституции РФ, где прописано право граждан на свободу передвижения.

Правительство поддержало законопроект с рядом серьезных уточнений. Например, Красову предложено убрать из проекта пункт, позволяющий вручать повестки третьим лицам. Также в кабмине сочли недостаточным обоснование для отказа от услуг полиции в розыске уклонистов и отметили, что обязанность призывников являться в военкоматы без повестки противоречит федеральному закону.

Наталья Попельницкая
Фото: Роман Данилкин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Наши в Америке: реальная жизнь в Штатах ломает стереотипы

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (15): Разве авторы фильма делали... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,55 56,85
EUR 68,55 68,93
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 13.01
USD 56,60 -0,39
EUR 68,26 0,20
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.