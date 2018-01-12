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Больше самостоятельности: Госдума рассмотрит новые правила вручения повесток призывникам
12 января 2018
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Представители комитета Госдумы по обороне намерены изменить правила призыва в армию. Они, например, предлагают считать повестку врученной призывнику, даже если ее получил другой человек, и исключить полицию из процесса доставки молодежи в военкоматы.
Соответствующий законопроект внес замглавы комитета думы по обороне Андрей Красов, сообщается на официальном сайте парламента. На данный момент, чтобы обязать призывника явиться в военкомат, повестку необходимо вручить ему лично в руки и засвидетельствовать получение личной подписью.
Красов считает, что необходимость личной расписки призывника мешает привлекать уклонистов к ответственности. По его данным, на 1 января 2017 года от призыва скрывалось около 170 тыс. человек.
— В период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли вручить повестки более 90 тыс. призывников (30% от общего числа граждан, призванных на военную службу). Более 16 тыс. призывников сменило место жительства без снятия с воинского учета, — говорится в пояснительной записке.
Законопроект Красова предполагает, что повестки можно будет вручать не только лично, но и отправлять их заказным письмом с уведомлением. Когда призывник, любой совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек распишется в получении письма, повестка автоматически будет считаться врученной.
От явки в военкомат потенциального солдата не освободит даже опоздавшая повестка. Если заказное письмо дойдет до адресата позднее указанной в ней даты для явки, призывник должен будет сам прийти в военный комиссариат в течение трех дней после получения письма.
Если молодой человек получит письмо уже после окончания призыва или не получит повестку вообще, он также должен будет сам явиться в военкомат до начала следующего призыва. Как призывников будут информировать о том, что им надо явиться в военкомат, в документе не сообщается.
Еще Красов предлагает исключить МВД из процесса поиска и доставки уклонистов в военкоматы, поскольку, поясняет он, участие полиции в этом процессе противоречит Конституции РФ, где прописано право граждан на свободу передвижения.
Правительство поддержало законопроект с рядом серьезных уточнений. Например, Красову предложено убрать из проекта пункт, позволяющий вручать повестки третьим лицам. Также в кабмине сочли недостаточным обоснование для отказа от услуг полиции в розыске уклонистов и отметили, что обязанность призывников являться в военкоматы без повестки противоречит федеральному закону.
Фото: Роман Данилкин
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