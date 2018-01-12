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В ДТП на Всполье иномарка запрыгнула на другой автомобиль
12 января 2018
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В центре Ярославля случилось ДТП с двумя новенькими иномарками. На парковке на улице Вспольинское поле внедорожник Renault запрыгнул на стоящий у стены Hyundai.
— Водитель Renault не вписался в поворот и протаранил Hyundai, который от удара отскочил в соседнее стоящее авто, — рассказывает очевидец Андрей Вирачев. — В результате пострадал ещё один автомобиль. Hyundai оказался совсем новый.
Автовладельцы сочувствуют в соцсетях — новенькой машине теперь предстоит дорогой ремонт.
Фото: Андрей Вирачев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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