В ДТП на Всполье иномарка запрыгнула на другой автомобиль

Иномарка запрыгнула на припаркованный автомобиль

В центре Ярославля случилось ДТП с двумя новенькими иномарками. На парковке на улице Вспольинское поле внедорожник Renault запрыгнул на стоящий у стены Hyundai.

— Водитель Renault не вписался в поворот и протаранил Hyundai, который от удара отскочил в соседнее стоящее авто, — рассказывает очевидец Андрей Вирачев. — В результате пострадал ещё один автомобиль. Hyundai оказался совсем новый.

Автовладельцы сочувствуют в соцсетях — новенькой машине теперь предстоит дорогой ремонт.