Ярославской школой, где нашли вшей, заинтересовался департамент образования

Только один ученик не посещает школу

Школу, где у детей развелись вши, продезинфицировали. Об этом сообщили в департаменте образования Ярославской области. Как уточняют чиновники, педикулёз обнаружили только у троих детей. Их сразу же отправили домой на лечение. У других же учеников вшей не нашли.

Всё началось ещё в декабре 2017 года. У одного из детей обнаружили вшей. Ребёнка отправили домой. После новогодних каникул всех детей, пришедших на учёбу, осмотрели. По правилам, такой осмотр после каникул обязателен — дети могут заразиться в лагерях, поездах, во время праздников на ёлках. У этого же ребёнка снова нашли паразитов. Его снова отправили домой. Кроме того, вши завелись ещё у двоих детей. Они тоже были освобождены от занятий.

— Сообщения о педикулезе были переданы в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. В школе проведена санитарная обработка кабинета, мебели, коридора, раздевалки. Сейчас один ребенок находится на лечении, занятия не посещает. Два других ученика допущены к занятиям врачом-педиатром, курирующем эту школу. Школьная медсестра осмотр детей проводит ежедневно, с родителями учеников будут организованы беседы по вопросам профилактики и борьбы с педикулезом, — рассказали в департаменте образования Ярославской области.

Напомним, родители учеников школы №15 забили тревогу: их дети ежедневно приносят из школы вшей. По словам родителей, ни директор, ни медперсонал никаких мер не предпринимают. Однако школьная медсестра эту информацию опровергла. Она утверждает, что ежедневно осматривает всех учеников.