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Ярославской школой, где нашли вшей, заинтересовался департамент образования

12 января 2018
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образование, школа, Ярославль, вши

Школу, где у детей развелись вши, продезинфицировали. Об этом сообщили в департаменте образования Ярославской области. Как уточняют чиновники, педикулёз обнаружили только у троих детей. Их сразу же отправили домой на лечение. У других же учеников вшей не нашли.

Всё началось ещё в декабре 2017 года. У одного из детей обнаружили вшей. Ребёнка отправили домой. После новогодних каникул всех детей, пришедших на учёбу, осмотрели. По правилам, такой осмотр после каникул обязателен — дети могут заразиться в лагерях, поездах, во время праздников на ёлках. У этого же ребёнка снова нашли паразитов. Его снова отправили домой. Кроме того, вши завелись ещё у двоих детей. Они тоже были освобождены от занятий.

— Сообщения о педикулезе были переданы в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. В школе проведена санитарная обработка кабинета, мебели, коридора, раздевалки. Сейчас один ребенок находится на лечении, занятия не посещает. Два других ученика допущены к занятиям врачом-педиатром, курирующем эту школу. Школьная медсестра осмотр детей проводит ежедневно, с родителями учеников будут организованы беседы по вопросам профилактики и борьбы с педикулезом, — рассказали в департаменте образования Ярославской области.

Напомним, родители учеников школы №15 забили тревогу: их дети ежедневно приносят из школы вшей. По словам родителей, ни директор, ни медперсонал никаких мер не предпринимают. Однако школьная медсестра эту информацию опровергла. Она утверждает, что ежедневно осматривает всех учеников.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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