Выпала из окна: стали известны подробности трагедии в Рыбинске

Женщина упала из окна

Ярославские следователи начали проверку по факту гибели 50-летней жительницы Рыбинска. Трагедия случилась накануне днем. Как стало известно, женщина покончила жизнь самоубийством. Погибшая несколько раз заявляла о том, что ей жизнь не мила, и даже предпринимала попытки покончить с собой. Кроме того, у неё выявили ряд психических заболеваний. Последняя ее попытка, к сожалению, закончилась печально.

— В настоящее время проводится проверка. Опрошены свидетели, уточняются все обстоятельства, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.