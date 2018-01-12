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Выпала из окна: стали известны подробности трагедии в Рыбинске
12 января 2018
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Ярославские следователи начали проверку по факту гибели 50-летней жительницы Рыбинска. Трагедия случилась накануне днем. Как стало известно, женщина покончила жизнь самоубийством. Погибшая несколько раз заявляла о том, что ей жизнь не мила, и даже предпринимала попытки покончить с собой. Кроме того, у неё выявили ряд психических заболеваний. Последняя ее попытка, к сожалению, закончилась печально.
— В настоящее время проводится проверка. Опрошены свидетели, уточняются все обстоятельства, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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