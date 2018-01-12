Дом, купленный для ветерана из землянки, отдадут погорельцам

Решилась судьба дома ветерана

Нашлось наконец применение дому, который, скинувшись всей страной, купили для ярославского ветерана из землянки. Волонтеры движения «Ветеран Махалин В.И.» решили отдать этот дом тем, кто в нём действительно очень нуждается — семье погорельцев из поселка Мирный под Ярославлем.

— На этой неделе в поселке Мирный случилась трагедия, сгорел дом, унеся с собой жизнь главы семьи. После расчистки участка построенный дом Валентина Ивановича передадим семье Клепиковых. Также просим откликнуться людей, которые помогли бы с перевозкой дома, — просят волонтеры.

Также они собирают вещи для пострадавшей семьи.

— Нужны любые вещи, пусть то будет кастрюля или тарелка. Сгорело абсолютно все, нет ничего. Никита Клепиков с матерью живут временно у подруги, — говорят активисты движения.

Напомним, на дом для ярославского ветерана собирали всей страной — людей потрясло, в каких ужасных условиях живет дедушка. Дом его, осев за многие десятилетия, стал похож на землянку. Однако до новоселья Валентин Махалин не дожил. А дом уже готов был принять нового жильца. Так что всё это время волонтёры искали оптимальное применение для постройки. И вот теперь дом действительно пригодился.