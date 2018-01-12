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Дом, купленный для ветерана из землянки, отдадут погорельцам
12 января 2018
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Нашлось наконец применение дому, который, скинувшись всей страной, купили для ярославского ветерана из землянки. Волонтеры движения «Ветеран Махалин В.И.» решили отдать этот дом тем, кто в нём действительно очень нуждается — семье погорельцев из поселка Мирный под Ярославлем.
— На этой неделе в поселке Мирный случилась трагедия, сгорел дом, унеся с собой жизнь главы семьи. После расчистки участка построенный дом Валентина Ивановича передадим семье Клепиковых. Также просим откликнуться людей, которые помогли бы с перевозкой дома, — просят волонтеры.
Также они собирают вещи для пострадавшей семьи.
— Нужны любые вещи, пусть то будет кастрюля или тарелка. Сгорело абсолютно все, нет ничего. Никита Клепиков с матерью живут временно у подруги, — говорят активисты движения.
Напомним, на дом для ярославского ветерана собирали всей страной — людей потрясло, в каких ужасных условиях живет дедушка. Дом его, осев за многие десятилетия, стал похож на землянку. Однако до новоселья Валентин Махалин не дожил. А дом уже готов был принять нового жильца. Так что всё это время волонтёры искали оптимальное применение для постройки. И вот теперь дом действительно пригодился.
Фото: Александра Савельева
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