Заволжанам предложили определиться: власти улучшат в районе один парк

Проголосовать можно даже в торговом центре и библиотеке

Городские власти зовут жителей Заволжского района проголосовать и определиться, какой парк благоустроить в этом году. За бюджетные деньги улучшат только одно общественное место.

Выбрать можно между зоной отдыха в Тверицком бору, которая в народе зовется «Карпатами»; сквером у дома культуры «Энергетик» на Среднем поселке; пешеходной зоной по улице Спартаковской на Резинотехнике; сквером у Яковлевской церкви; аллеей, идущей вдоль Тверицкого пляжа, и большим участком по проспекту Машиностроителей, прилегающим к Заволжскому рынку.

— Нам важно донести до жителей принципы формирования программы, чтобы потом у горожан не возникало вопросов, почему сделали тот или иной объект, и не сделали другие. Выбранные объекты будут благоустраиваться за бюджетные средства, поэтому важно всем вместе решить, найти ту точку, которая наиболее важна и востребована жителями. Жители своими голосами, своей активностью скажут, что именно нужно делать в первую очередь, — сказал глава района Андрей Мамонтов.

Проголосовать за благоустройство одного парка в своём районе может до конца января каждый житель Ярославской области на сайте, а также в торговых центрах и библиотеках.