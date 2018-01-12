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Заволжанам предложили определиться: власти улучшат в районе один парк
12 января 2018
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Городские власти зовут жителей Заволжского района проголосовать и определиться, какой парк благоустроить в этом году. За бюджетные деньги улучшат только одно общественное место.
Выбрать можно между зоной отдыха в Тверицком бору, которая в народе зовется «Карпатами»; сквером у дома культуры «Энергетик» на Среднем поселке; пешеходной зоной по улице Спартаковской на Резинотехнике; сквером у Яковлевской церкви; аллеей, идущей вдоль Тверицкого пляжа, и большим участком по проспекту Машиностроителей, прилегающим к Заволжскому рынку.
— Нам важно донести до жителей принципы формирования программы, чтобы потом у горожан не возникало вопросов, почему сделали тот или иной объект, и не сделали другие. Выбранные объекты будут благоустраиваться за бюджетные средства, поэтому важно всем вместе решить, найти ту точку, которая наиболее важна и востребована жителями. Жители своими голосами, своей активностью скажут, что именно нужно делать в первую очередь, — сказал глава района Андрей Мамонтов.
Проголосовать за благоустройство одного парка в своём районе может до конца января каждый житель Ярославской области на сайте, а также в торговых центрах и библиотеках.
Фото: Ирина Штольба
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