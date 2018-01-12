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Где в Ярославле откроют купели на Крещение: интерактивная карта
12 января 2018
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В этом году в Ярославле на Крещение откроют пять иорданей. Купели будут поближе к берегам водоёмов. Это связано с тем, что осень и зима были относительно тёплыми, и лёд в некоторых местах может быть не очень крепким.
— Чтобы было удобнее подойти к проруби, будут сделаны специальные мостки, — рассказал первый заместитель мэра Ярославля — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Чтобы люди не вышли в те места, где находиться опасно, будут стоять специальные ограждения.
Крещение Господне — это событие евангельской истории, крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем; также христианский праздник, установленный в честь этого события.
К работе, как положено, будут привлечены спасатели и бригады скорой медицинской помощи.
Напомним, 19 января будет отмечаться Крещение Господне. В этот день ярославцы смогут окунуться в освященные проруби-иордани.
Фото: Лев Белков
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