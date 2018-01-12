Где в Ярославле откроют купели на Крещение: интерактивная карта

На Крещение в этом году откроют пять купелей

В этом году в Ярославле на Крещение откроют пять иорданей. Купели будут поближе к берегам водоёмов. Это связано с тем, что осень и зима были относительно тёплыми, и лёд в некоторых местах может быть не очень крепким.

— Чтобы было удобнее подойти к проруби, будут сделаны специальные мостки, — рассказал первый заместитель мэра Ярославля — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Чтобы люди не вышли в те места, где находиться опасно, будут стоять специальные ограждения.

К работе, как положено, будут привлечены спасатели и бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, 19 января будет отмечаться Крещение Господне. В этот день ярославцы смогут окунуться в освященные проруби-иордани.