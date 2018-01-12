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В Ярославской области женщина разбилась насмерть, выпав из окна
12 января 2018
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В Рыбинске из окна выпала женщина. Эту информацию 76.ru рассказали в следственном управлении Следственного комитета города Рыбинска. ЧП произошло накануне днём.
— Женщина скончалась, — уточнили следователи.
76.ru выясняет подробности произошедшего.
Фото: Александра Савельева
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