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Мэр Ярославля пригрозил нищетой крупному интернет-провайдеру
12 января 2018
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Сегодня мэр Ярославля на пятничной планёрке был грозен. Свой гнев он направил на крупнейшего в России оператора связи «Ростелеком». Градоначальник пригрозил компании нищетой за то, что в центре Ярославля металлические шкафы с коммуникациями компании изрисовали граффити.
— По городу таких чудес много. Мы фиксировали три месяца. Если не исправите ситуацию, вы нищими окажетесь — это нарушение правил благоустройства, — пригрозил мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Мэр дал компании время до 1 февраля вернуть металлическим шкафам приятный вид, иначе обратится в Ростехнадзор, который выпишет компании штрафы. Всего по Ярославлю расставлено около 800 таких технических шкафов компании.
76.ru запросил официальный комментарий у оператора связи о высказываниях мэра Ярославля.
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
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