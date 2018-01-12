Мэр Ярославля пригрозил нищетой крупному интернет-провайдеру

Шкафы (слева), на которые ругался мэр, не сразу заметишь на улицах

Сегодня мэр Ярославля на пятничной планёрке был грозен. Свой гнев он направил на крупнейшего в России оператора связи «Ростелеком». Градоначальник пригрозил компании нищетой за то, что в центре Ярославля металлические шкафы с коммуникациями компании изрисовали граффити.

— По городу таких чудес много. Мы фиксировали три месяца. Если не исправите ситуацию, вы нищими окажетесь — это нарушение правил благоустройства, — пригрозил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Мэр дал компании время до 1 февраля вернуть металлическим шкафам приятный вид, иначе обратится в Ростехнадзор, который выпишет компании штрафы. Всего по Ярославлю расставлено около 800 таких технических шкафов компании.

На планёрке в мэрии показали целую фотогалерею изрисованных граффити шкафов

76.ru запросил официальный комментарий у оператора связи о высказываниях мэра Ярославля.