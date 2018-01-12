Ярославские школьники массово подхватили вшей

В школе говорят: ситуация под контролем

В школе №15, расположенной на улице Павлова, 37, у ребят из начальных классов появились вши. Причём зачесались все поголовно. Каждый день то один, то другой ребёнок паразитов приносит домой. Родители забили тревогу.

— Директор школы и медперсонал в курсе происходящего. Но они ничего не делают. Говорят: мы всех обработаем. Но это только слова. Мой ребёнок вчера принёс вши домой. Хорошо, вовремя заметили, — рассказывает папа одного из учеников.

Мы позвонили в 15-ю школу и узнали, как обстоят дела с вшами в начальной школе.

— Конечно, мы в курсе ситуации, но то, что ничего не делается — неправда, — утверждает школьная медсестра Ольга Анатольевна. — Всех детей я осматриваю лично с утра до начала занятий. Дети, у которых я нахожу вшей, обрабатываются и до занятий не допускаются. А дети из неблагополучных семей до занятий допускаются только после наличия справки от участкового педиатра.

Педикулёз (или попросту вши) могут появиться у каждого. Но чаще всего ими заражаются как раз дети.

Ребенок может заразиться педикулезом следующими путями:

контакт с уже зараженным человеком;

носка чужой одежды (вещей больного человека);

использование расчесок, щеток, полотенец переносчика паразитов;

контакт с чужим постельным бельем, подушками, коврами, животными.

Самый действенный и безопасный метод избавление от вшей – это вычёсывание специальным гребнем. Также в аптеках продаются различные шампуни и мази, помогающие избавиться от вшей.