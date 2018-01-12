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В Ярославской области пара из-за долгов осталась без квартиры
12 января 2018
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Житель Ярославской области набрал в банках кредиты, некоторое время выплачивал ежемесячные платежи, но потом перестал. Банк обратился в суд. По решению суда в счет погашения долга приставы арестовали квартиру в Ростовском районе, принадлежащую мужчине-должнику и его жене. Мужчина решил не оплачивать свой долг и квартиру площадью 48,9 квадратных метров выставили на торги.
— В связи с тем, что желающих приобрести жилье за 472 тыс. рублей не оказалось, имущество забрал в счет долга банк, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Всего за прошедший год судебные приставы Ярославской области передали организациям в счет погашения долгов больше сотни квартир.
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Фото: УФССП по Ярославской области
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