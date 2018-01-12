Талисману «Локомотива» шайба-приглашение на Неделю звёзд хоккея прилетела в раздевалку

Приглашение было очень неожиданным

Талисмана ярославского «Локомотива» пригласили на Неделю звёзд хоккея, которая пройдёт в Астане. Причем пригласили весьма оригинально. Талисман хоккейной команды «Барыс» из Астаны разослал приглашения-шайбы своим коллегам. Прям от местного ледового дворца он отправил шайбы в разные города. Кому-то такая круглая «открытка» прилетела прямо на лед арены, кого-то застала даже в чуме посреди снегов.

А вот с ярославским маскотом мишкой всё пикантнее — ему шайба прилетела в душевую раздевалку. Наш красавец-мишка вышел из душа полуобнажённый и увидел приглашение на столике у зеркала. И, конечно, тут же выехал на хоккейный праздник.

— Матч звёзд — десятый в истории КХЛ, он традиционно включает в себя мастер-шоу и матч, в котором сойдутся самые яркие хоккеисты Евразии под руководством лучших тренеров Лиги, — говорят организаторы хоккейного праздника в Астане.

Матч звёзд пройдет 13 и 14 января.

Кстати, вы знаете, кто скрывается за маской нашего маскота? Михаил Кулешов — успешный бизнес-тренер на работе, примерный семьянин дома, а на хоккее — настоящий сорвиголова, которого знает весь город. Мы пообщались с Михаилом и расспросили его, каково это — быть хоккейным медведем.