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Талисману «Локомотива» шайба-приглашение на Неделю звёзд хоккея прилетела в раздевалку
12 января 2018
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Талисмана ярославского «Локомотива» пригласили на Неделю звёзд хоккея, которая пройдёт в Астане. Причем пригласили весьма оригинально. Талисман хоккейной команды «Барыс» из Астаны разослал приглашения-шайбы своим коллегам. Прям от местного ледового дворца он отправил шайбы в разные города. Кому-то такая круглая «открытка» прилетела прямо на лед арены, кого-то застала даже в чуме посреди снегов.
А вот с ярославским маскотом мишкой всё пикантнее — ему шайба прилетела в душевую раздевалку. Наш красавец-мишка вышел из душа полуобнажённый и увидел приглашение на столике у зеркала. И, конечно, тут же выехал на хоккейный праздник.
— Матч звёзд — десятый в истории КХЛ, он традиционно включает в себя мастер-шоу и матч, в котором сойдутся самые яркие хоккеисты Евразии под руководством лучших тренеров Лиги, — говорят организаторы хоккейного праздника в Астане.
Матч звёзд пройдет 13 и 14 января.
Кстати, вы знаете, кто скрывается за маской нашего маскота? Михаил Кулешов — успешный бизнес-тренер на работе, примерный семьянин дома, а на хоккее — настоящий сорвиголова, которого знает весь город. Мы пообщались с Михаилом и расспросили его, каково это — быть хоккейным медведем.
Фото: КХЛ/Youtube.com
Видео: КХЛ
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