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Сегодня начнут ремонтировать самый страшный участок проспекта Авиаторов: когда закончатся работы

12 января 2018
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дороги, ремонт, машины, ямы, Ярославль

Сегодня в Ярославле начнут ремонтировать многострадальный проспект Авиаторов. Об этом рассказал Владимир Слепцов. Работы продлятся до 17 января. Кроме проспекта Авиаторов в планах отремонтировать улицы Курчатова, Павлова (от улицы Гагарина до улицы Большие Полянки), проспекта Октября (от путепровода ОАО «Автодизель» до улицы Полушкина Роща), улицу Гоголя и заездной карман остановки «Больница им. Соловьева».

— Всего по городу зафиксировано 2530 аварийных ям. С 3 января уже отремонтировано 426 ям площадью порядка 570 квадратных метров. Первые на очереди — самые аварийный участки, — рассказал Владимир Слепцов.

Теперь, скорее всего, из-за ремонта пробки на этом участке дороги возрастут ещё больше.

Напомним, ямочный ремонт на проспекте Авиаторов начали делать три дня назад. Правда, тогда залатали лишь небольшой участок дороги от улицы Дачная до клумбы у Яковлевской церкви. А недавно на проспекте Авиаторов прошёл необычный флешмоб. Водителям, сумевшим объехать гигантские ямы, выставили оценки. 

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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