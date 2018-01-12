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Гостей Недели звёзд хоккея в Астане будет развлекать талисман ярославского «Локомотива»
12 января 2018
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Талисман ярославского «Локомотива» Мишка со вчерашнего дня не может вылететь из столичного аэропорта Шереметьево в Астану. Он едет на Неделю звёзд хоккея. Вылет рейса постоянно переносят. По последним данным, посадка в самолёт до Казахстана должна начаться в 10.30.
— Я полечу в салоне, а костюм — в багаже, — рассказал Михаил Кулешов. — Так при перелётах приходится делать всегда.
Наш Мишка на Неделе звёзд хоккея будет развлекать гостей в свободное время в парке развлечений и на катке. Будут там и талисманы других хоккейных клубов.
Сегодня у человека, который всегда скрывается от болельщиков» «Локомотива» под образом талисмана Мишки, день рождения. Михаилу Кулешову исполнилось 29 лет.
Напомним, в рамках Недели звезд хоккея 2018 в Астане вчера прошёл Матч звезд Молодежной хоккейной лиги. Сегодня будет мастер-шоу игроков Континентальной хоккейной лиги и 14 января состоится Матч звезд КХЛ.
Тем временем вчера ярославский «Локомотив» на выезде сразился с лидером КХЛ. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу питерского СКА. Главный тренер ярославцев после матча прокомментировал то, что происходило на льду.
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Фото: Михаил Кулешов/Vk.com
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