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«Мы старались»: ярославский «Локомотив» сразился с лидером КХЛ
12 января 2018
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Вчера ярославский «Локомотив» в выездном матче сразился с лидером Континентальной хоккейной лиги — питерским СКА. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.
— Соперник забил, а мы не забили, хотя и старались, — сказал главный тренер ярославской команды Дмитрий Квартальнов. — Хотели спасти игру, но не получилось.
Напомним, что «Локомотив» уже обеспечил себе место в плей-офф. Следующий матч ярославцы проведут дома 16 января. «Железнодорожники» на льду «Арены-2000» примут игроков команды «Адмирал» из Владивостока.
Фото: Александра Савельева
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