«Мы старались»: ярославский «Локомотив» сразился с лидером КХЛ

Следующий матч ярославцы сыграют дома против «Адмирала»

Вчера ярославский «Локомотив» в выездном матче сразился с лидером Континентальной хоккейной лиги — питерским СКА. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.

— Соперник забил, а мы не забили, хотя и старались, — сказал главный тренер ярославской команды Дмитрий Квартальнов. — Хотели спасти игру, но не получилось.

Напомним, что «Локомотив» уже обеспечил себе место в плей-офф. Следующий матч ярославцы проведут дома 16 января. «Железнодорожники» на льду «Арены-2000» примут игроков команды «Адмирал» из Владивостока.