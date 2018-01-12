Ярославским детям-сиротам купят 150 квартир

150 квартир обещают купить власти детям-сиротам в первом полугодии 2018-го

В Ярославской области в ближайшие полгода власти намерены купить квартиры для 150 детей-сирот. Сегодня об этом представители регионального правительства заявили вслух.

— Обеспечение детей-сирот собственным жильем одно из приоритетных направлений региональной стратегии «10 точек роста», и мы данную задачу эффективно выполняем в рамках исполнения поручения президента России, — сообщил заместитель председателя правительства области Роман Колесов. — В прошлом году приобрели более 200 квартир.

Напомним, в прошлом году, если верить властям, детям-сиротам досталось 279 квартир. Ещё власти пообещали, что каждый месяц сейчас проходят плановые проверки такого жилья. Контроль ведётся уже пять лет. После этого с нанимателем заключают договоры соцнайма, происходит приватизация квартир.