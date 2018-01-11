|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Проголосовать за ремонт парка или своего двора ярославцы смогут в торговых центрах и библиотеках
11 января 2018
1 173 0
В Ярославской области начался предварительный этап отбора мест для благоустройства. Люди уже активно голосуют на сайте Vmeste76.ru. А ещё для тех, кто не «дружит» с интернетом, будут выдавать специальные анкеты для голосования в многофункциональных центрах, дворцах и домах культуры, районных и территориальных администрациях, а также, что, пожалуй, самое удобное, в торговых центрах. Там уже установлены специальные урны с логотипом акции «Решаем вместе».
— В Ярославской области раньше, чем в других регионах России, начали в этом году формировать комфортную городскую среду, — похвастался директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.
Напомним, жителям Ярославской области предложили самим выбрать, что отремонтировать в родных районах. Ярославцы за сутки составили властям список парков и мест, которые хотят обновить. Потом в интернете началось онлайн-голосование за проекты для благоустройства. Сейчас вовсю идёт голосование. Пока в списке 36 мест-претендентов на благоустройство. Выбирать из них 6 будут в несколько этапов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: ярославль.рф
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 796 Вторичное жилье 4 508 Сдам в аренду 648 Коммерческая 174 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров