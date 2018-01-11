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Проголосовать за ремонт парка или своего двора ярославцы смогут в торговых центрах и библиотеках

11 января 2018
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благоустройство, Ярославль, решаем вместе

В Ярославской области начался предварительный этап отбора мест для благоустройства. Люди уже активно голосуют на сайте Vmeste76.ru. А ещё для тех, кто не «дружит» с интернетом, будут выдавать специальные анкеты для голосования в многофункциональных центрах, дворцах и домах культуры, районных и территориальных администрациях, а также, что, пожалуй, самое удобное, в торговых центрах. Там уже установлены специальные урны с логотипом акции «Решаем вместе».

— В Ярославской области раньше, чем в других регионах России, начали в этом году формировать комфортную городскую среду, — похвастался директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.

Напомним, жителям Ярославской области предложили самим выбрать, что отремонтировать в родных районах. Ярославцы за сутки составили властям список парков и мест, которые хотят обновить. Потом в интернете началось онлайн-голосование за проекты для благоустройства. Сейчас вовсю идёт голосование. Пока в списке 36 мест-претендентов на благоустройство. Выбирать из них 6 будут в несколько этапов.

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Фото: ярославль.рф
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