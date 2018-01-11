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В МЧС рассказали, что будет с затопленной Волжской набережной
11 января 2018
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В главном управлении МЧС России по Ярославской области держат на контроле ситуацию с подъёмом уровня воды в Волге. Особое внимание уделяют ситуации в Рыбинске.
— Ситуация контролируется специалистами, — рассказал начальник Управления гражданской защиты Артем Белоусов. — Ежедневно два раза в сутки поступают показания с гидропостов, данные анализируются. На сегодняшний день ситуация в других районах области стабильная. Угрозы жилым домам нет.
Рыбинская ГЭС сейчас делает такие же сбросы, как обычно, в штатном режиме. Но, как уверяют специалисты, на повышение уровня воды в Волге влияют не только сбросы, но и боковой приток из малых рек.
— По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе ожидается морозная погода, а значит ситуация в Рыбинске стабилизируется, вода пойдет на убыль, — добавил Артём Белоусов.
Напомним, в Рыбинске посреди зимы затопило набережную. Но, похоже, что жителей города это нисколько не смущает — люди шутят, что пора покупать коньки и выходить вечером на самый большой в городе каток.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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