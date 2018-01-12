Наши в Америке: реальная жизнь в Штатах ломает стереотипы

Ярославцев радует жизнь в Америке

В новой серии о жизни в Америке ярославцы расскажут о том, чем почта в Штатах отличается от «Почты России». Напомним, семья ярославского политика, экс-заммэра и бывшего соратника Урлашова — Дмитрия Донскова переехала жить в Америку. Из-за океана супруга политика ведёт дневник о жизни в Штатах, рассказывая в подробностях удивительные вещи из быта американцев.

Л. Ломка стереотипов

— У меня, как у человека, не бывавшего в Америке, за мою жизнь накопилось немало стереотипов о жизни в этой стране, которые, конечно же, были сломаны, — рассказывает Юлия Донскова.

1. Америка — страна толстых.

На самом деле, толстые далеко не все. Очень много не просто стройных, но очень спортивных людей, причём не только молодёжи. Мы встречали огромное количестве пожилых людей в возрасте за 70, находившихся в отличной спортивной форме, с великолепной мускулатурой. Многие занимались физкультурой, делали зарядку, бегали — в парках, на пляже. Вообще, мы остро почувствовали, что лишний вес — неизменный спутник низкого благосостояния. В относительно дорогих супермаркетах, например Publix, почти все посетители стройные. А вот в известном своей дешевизной Walmart — изрядное количество посетителей которые едва влезают в проходы между рядами, или пользуются электрокарами, потому что их вес явно за 100 килограммов, и им тяжело ходить. Что касается школы, то детей с лишним весом куда меньше, чем в нашей российской школе.

2. Америка — страна победившей сексуальной революции.

Больше похоже, что Америка — страна победившего пуританства. Огромной неожиданностью для всех нас стали весьма пуританские нравы американцев. Дочь Дарья поразилась, когда в пансионе ей не рекомендовали ходить в топиках с открытым животом. А я при посещении супермаркетов обнаружила, что у касс в изобилии представлены привычные для нас газировка, конфетки, жевательная резинка, но нет не менее обыденных у нас презервативов, смазки и тестов на беременность. В рекламе — наружной, распространяемой по почте, даже телевизионной — также напрочь отсутствует ставшая привычной у нас «обнажёнка» и гиперсексуальность. Основной упор на счастливые семьи и котиков.

3. Ужасы американской бюрократии.

Есть такое неприятное явление как бюрократия, к сожалению, обычно усугубляющееся с развитием общества. Кто хоть раз пробовал оформить справку ребёнку в лагерь или прописку в квартире — понимает весь этот ад. В общем, американской бюрократии, помноженной на языковой барьер, я опасалась изрядно. Поэтому вдвойне приятно было узнать на примере оформления документов на ребёнка, что всё это исключительно мои страхи.

Прямо в госпитале родителями заполняются документы на свидетельство о рождении ребёнка. На основании заполненной анкеты сотрудниками госпиталя в реестре делается электронная запись о рождении ребёнка. После выписки из госпиталя остаётся только посетить местный орган власти и получить выписку, аналогичную нашему свидетельству о рождении, разница заключается в том, что выписка — правоподтверждающий документ, количество выписок не ограничено, не нужно переживать о её состоянии или утрате. Получение выписки занимает 10 минут. Я думаю, меня понимают родители, у чьих детей свидетельство о рождении — тонкая ненадёжная бумажка. Мгновенно рвущаяся на сгибах. Не подлежащая ламинированию. А прожить с ним, активно его используя для всех поездок, нужно до 14 лет. Да и потом свидетельство о рождении может потребоваться.

Что же касается основного для каждого американца документа — номера социального страхования (SSN) — нам его просто прислали по почте через 2 недели после рождения малыша, на основании всё той же записи в реестре.

4. В Америке все одеваются как попало, а женщины пренебрегают косметологией и макияжем.

Все одеваются по-разному. И такое ощущение, что всем реально наплевать, что на ком надето. Да, немало людей ходят по улицам и магазинам в затрапезных шортах, майках и сланцах. Но также можно увидеть и весьма «расфуфыренных» людей, одетых в брендовую дорогую одежду. Что же касается преподавателей в школе — то они просто образцы бизнес-кежуал стиля. При том, что дресс-код далеко не строгий — выглядят все просто отлично.

То же касается и макияжа у женщин. На улицах в обычной жизни большинство без макияжа, но в школе все преподаватели обязательно были с дневным мейкапом.

Самый шик — это афроамериканки. Они обожают огромные накладные ресницы, длиннющие ногти фосфоресцирующих расцветок и общий макияж в тонах «вырви глаз». Не стесняясь, носят всё это днём — и на прогулках, и на работе.



Что же касается косметологии, то это явно процветающая отрасль. Кабинетов я встретила огромное множество. И судя по тому, как выглядят американки в части здоровья кожи, и особенно американки в возрасте за 70, — все, кто могут себе это позволить — активно посещают их. Единственное, что меня удивило — это то, что здесь практически для каждой услуги свой кабинет. Отдельные женские и мужские парикмахерские, кабинеты маникюра и педикюра, кабинеты дерматологов, кабинеты депиляции, кабинеты массажа. У нас все стремятся к универсальности, и мне кажется это более удобным.

5. В Америке очень дорогие коммунальные услуги.

При усреднённом подсчете действительно выходит дороже

На самом деле, общая сумма коммунальных услуг оказалась ниже, чем в России за аналогичную 100-метровую квартиру. И это при том, что в Ярославле у нас прямые договоры с поставщиками услуг, нет расходов на «ремонт и содержание» в связи с тем, что мы не пользуемся услугами управляющей компании, и нет расходов на уборку территории, которую мы убираем самостоятельно. В Майами у нас нет расходов на отопление, но повышенные расходы на электроэнергию, так как горячее водоснабжение от бойлера, в квартире электроплита и электродуховка, и часто приходится включать кондиционер и/или вентилятор. Значительно дороже, чем в России оказались только интернет и сотовая связь.

Итого коммунальные расходы за месяц жизни в Америке:

Электроэнергия — $60. Водоснабжение, водоотведение — $40. Уборка территории и вывоз мусора — $15. Интернет — $40. Дезинсекция — $4. Сотовая связь без интернета — $20. Сотовая связь с интернетом (4 Гб) — $45.

224 доллара США или 12,5 тысячи рублей.