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В ДК имени Добрынина мальчик сломал руку, упав с горки из линолеума

11 января 2018
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дети, горка, Ярославль, происшествие

Девятилетний мальчик упал с горки и сломал запястье. Вроде бы просто несчастный случай. Но не всё так однозначно. Горка эта не ледяная. Она установлена в ДК «Добрынина» на третьем этаже. Сама горка покрыта линолеумом, а перила деревянные. Девятилетний Саша катался на этой горке под присмотром мамы. Как вдруг мальчик с двухметровой высоты рухнул вниз.

 — Мы пришли в ДК на конкурс танцев. Пока ждали результатов, дети катались с этой горки. Мой сын облокотился на эти перила, и они рухнули. У ребёнка сложный перелом запястья. Сейчас ему наложили гипс. Поверьте, это ужасно, смотреть, как рука твоего ребёнка просто болтается, как ниточка, — говорит мама мальчика Ирина Быкова.

По словам Ирины, руководство ДК «Добрынина» никак не отреагировало на это происшествие. Никто не извинился и не предложил помощи. Сама Ирина собирается подавать заявление в прокуратуру. Она считает, что горка установлена с нарушением техники безопасности.

Мы связались с директором ДК «Добрынина»  Игорем Дербиным. Однако он услышал об инциденте только от корреспондентов 76.ru.

— Я впервые об этом слышу. Сейчас будем проводить расследование, узнавать, кто был ответственен за эту зону, почему это произошло. С мамой ребёнка обязательно свяжемся, — пообещал Игорь Дербин.

Анна Лурье
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Фото: Ирина Быкова, Александра Савельева
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