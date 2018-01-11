В ДК имени Добрынина мальчик сломал руку, упав с горки из линолеума

Мальчик облокотился на перила и они обрушились

Девятилетний мальчик упал с горки и сломал запястье. Вроде бы просто несчастный случай. Но не всё так однозначно. Горка эта не ледяная. Она установлена в ДК «Добрынина» на третьем этаже. Сама горка покрыта линолеумом, а перила деревянные. Девятилетний Саша катался на этой горке под присмотром мамы. Как вдруг мальчик с двухметровой высоты рухнул вниз.

— Мы пришли в ДК на конкурс танцев. Пока ждали результатов, дети катались с этой горки. Мой сын облокотился на эти перила, и они рухнули. У ребёнка сложный перелом запястья. Сейчас ему наложили гипс. Поверьте, это ужасно, смотреть, как рука твоего ребёнка просто болтается, как ниточка, — говорит мама мальчика Ирина Быкова.

Линолеумная горка оказалась ненадёжной

По словам Ирины, руководство ДК «Добрынина» никак не отреагировало на это происшествие. Никто не извинился и не предложил помощи. Сама Ирина собирается подавать заявление в прокуратуру. Она считает, что горка установлена с нарушением техники безопасности.

Мы связались с директором ДК «Добрынина» Игорем Дербиным. Однако он услышал об инциденте только от корреспондентов 76.ru.

— Я впервые об этом слышу. Сейчас будем проводить расследование, узнавать, кто был ответственен за эту зону, почему это произошло. С мамой ребёнка обязательно свяжемся, — пообещал Игорь Дербин.