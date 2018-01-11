Власти и церковь попросили акушеров массово отказаться делать женщинам аборты

Сегодня акушеры-гинекологи делают аборты только по медицинским показаниям

Сегодня в Ярославле православные проводят акцию «Свеча памяти». Так церковь привлекает внимание к проблеме убийства младенцев во чреве матери.

К акции РПЦ присоединились и медики. Акушеры-гинекологи по указанию департамента здравоохранения и фармации Ярославской области делают аборты только по медицинским показателям. Но, подчеркнём, только в день акции православных — сегодня.

— Регион, по сравнению с соседними, выглядит достаточно благополучно по количеству абортов, — сообщил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения и фармации Дмитрий Гурьев. — И можно говорить о том, что ситуация улучшается. Так, если в 2006 году в области зарегистрировали более 16 тысяч прерываний беременности, то сейчас порядка 5 тысяч.

Ранее медики говорили о том, что не будут поддерживать православных. Но на правительственном уровне было принято другое решение. Причём акция, получается, должна затронуть не только православных, но и женщин, исповедующих другие религии, и атеистов.

Но вот медики на местах не в курсе, что сегодня действуют какие-либо ограничения на аборты. В больницах о том, что они принимают участие в какой-то православной акции, не знают.

— Не нужно думать, что мы делаем аборты всем подряд, как на конвейере — у нас есть свои методики, мы работаем с будущими мамами, говорим с ними, — рассказали в гинекологическом отделении 7-й городской больницы. — Но каких-то дополнительных ограничений в работе у нас сегодня нет.

Акция прошла у церкви в центре города.





В частных клиниках также говорят, что не слышали ни о каких акциях православных и никаких распоряжений от властей им не поступало.

— Наши акушеры-гинекологи работают как обычно, — уверяют в платных клиниках. — Никаких ограничений на прерывание беременности мы не устанавливаем.

