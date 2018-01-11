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Сбил и умчался: гаишники просят ярославцев помочь найти водителя, который скрылся с места ДТП
11 января 2018
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Сотрудники ДПС просят ярославцев помочь найти водителя, который на своей машине сбил женщину. ДТП произошло 20 декабря на улице Чехова, 29А в 18:30. Неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места аварии. Женщина получила травмы.
— Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба позвонить по телефонам: 30-10-10, 32-88-13, 78-48-30, 78-48-98, — попросили в УГИБДД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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