Сбил и умчался: гаишники просят ярославцев помочь найти водителя, который скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель сбил женщину

Сотрудники ДПС просят ярославцев помочь найти водителя, который на своей машине сбил женщину. ДТП произошло 20 декабря на улице Чехова, 29А в 18:30. Неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места аварии. Женщина получила травмы.

— Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба позвонить по телефонам: 30-10-10, 32-88-13, 78-48-30, 78-48-98, — попросили в УГИБДД по Ярославской области.