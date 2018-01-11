«Шинник» вышел из отпуска без трёх игроков: куда делись футболисты

Игроки «Шинника» начали готовиться к весеннему этапу первенства ФНЛ

У игроков и тренеров ярославского «Шинника» закончился отпуск, и начался первый учебно-тренировочный сбор. Вчера прошло стартовое занятие в физкультурно-оздоровительном комплексе «Шинник», а сегодня команда тренировалась на своей базе в Белкино.

— Сбор в Ярославле продлится до 19 января, — рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Шинник». — Занятия будут проводиться ежедневно в двухразовом режиме: утром — на свежем воздухе на базе, вечером — в тренажерном и спортивном залах ФОКа.



К тренировкам команда приступила не в полном составе — без трёх игроков. Полузащитник Михаил Земсков сейчас восстанавливается после травмы. С ним тренерский штаб работает в Белкино по индивидуальной программе. А вот Владислав Ослоновский и Максим Лаук готовиться с «чёрно-синими» к весеннему этапу первенства не будут. С первым клуб расторг контракт, а второй отправился на просмотр в «Тюмень».

Следующий этап подготовки команды к сезону пройдет в Турции с 23 января по 4 февраля. В феврале «Шинник» примет участие в проводящемся на Кипре традиционном Кубке ФНЛ.

Напомним, что первый официальный матч после зимнего перерыва ярославцы проведут на выезде 27 февраля с командой «СКА-Хабаровск» в рамках четвертьфинала Кубка России.

Тем временем, об итогах прошлого года в сфере спорта и о планах на 2018-й рассказал заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Ярославской области Дмитрий Ведьмедев.