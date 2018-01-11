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«Шинник» вышел из отпуска без трёх игроков: куда делись футболисты
11 января 2018
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У игроков и тренеров ярославского «Шинника» закончился отпуск, и начался первый учебно-тренировочный сбор. Вчера прошло стартовое занятие в физкультурно-оздоровительном комплексе «Шинник», а сегодня команда тренировалась на своей базе в Белкино.
— Сбор в Ярославле продлится до 19 января, — рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Шинник». — Занятия будут проводиться ежедневно в двухразовом режиме: утром — на свежем воздухе на базе, вечером — в тренажерном и спортивном залах ФОКа.
Следующий этап подготовки команды к сезону пройдет в Турции с 23 января по 4 февраля. В феврале «Шинник» примет участие в проводящемся на Кипре традиционном Кубке ФНЛ.
Напомним, что первый официальный матч после зимнего перерыва ярославцы проведут на выезде 27 февраля с командой «СКА-Хабаровск» в рамках четвертьфинала Кубка России.
Тем временем, об итогах прошлого года в сфере спорта и о планах на 2018-й рассказал заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Ярославской области Дмитрий Ведьмедев.
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Фото: ФК Шинник
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